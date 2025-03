Trovato con dieci chili di cocaina: arrestato dalla polizia. Tre panetti erano nascosti nel cambio dell’auto, il resto nell’abitazione.

Trovato con dieci chili di cocaina: arrestato dalla polizia

Un cittadino di origine albanese è stato trovato con dieci chili di cocaina dalla polizia di Vercelli. L’uomo aveva nascosto tre panetti di sostanza stupefacente all’interno della propria autovettura, in uno scomparto ricavato artigianalmente nel vano del cambio. Nella sua abitazione sono poi stati trovati altri sei panetti, assieme agli strumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi, oltre alla somma in contanti di 1200 euro.

L’operazione è partita a seguito di un normale controllo di una vettura: gli agenti si sono insospettiti dallo stato di agitazione mostrato dall’uomo, e lo hanno sottoposto a perquisizione personale e del veicolo. Ed è qui che sono saltata fuori fuori i primi tre panetti. La perquisizione è quindi stata estesa estesa anche al suo domicilio e ad un altro appartamento nella sua disponibilità, rinvenendo il restante materiale. In tutto, l’uomo aveva una decina di chili di cocaina, una quantità spropositata.

Arrestato e portato in carcere

Al termine dell’operazione, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto e associato alla locale casa circondariale. Al momento resta comunque solamente indiziato di delitto e che la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.

