Trovato il cadavere di un uomo di 52 anni in una zona periferica. Sconcerto a Cossato: il corpo è stato scoperto da un passante.

Trovato il cadavere di un uomo di 52 anni in una zona periferica

Il corpo è stato casualmente scoperto da un passante che nella mattinata di ieri, lunedì 8 luglio, transitava nella zona del mercato coperto di Cossato. Sconcerto nella cittadina biellese per l’improvvisa scomparsa di un 52enne che in zona era conosciuto soprattutto per la sua decisione di vivere un’esistenza molto solitaria. Lo riporta Prima Biella.

Il passante ha subito dato l’allarme, e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, i carabinieri e il 118. Gli operatori sanitari hanno subito constatato che per l’uomo non c’era nulla da fare. Il magistrato potrebbe comunque ordinare l’autopsia per capire le cause della morte: molto probabilmente un malore.

LEGGI ANCHE: Trovato cadavere di un uomo in un parco

Una persona solitaria

Come accennato, il 52enne era abbastanza noto soprattutto per la sua scelta di vivere un’esistenza “ai margini”. Viveva da solo nella casa dei genitori e qualche anno fa aveva anche deciso di licenziarsi dall’azienda in cui lavorava. Vagava spesso per la città nelle ore in cui c’è poca gente in giro. Adesso si aspetta la decisione del giudice per stabilire la data del funerale.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook