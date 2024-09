Trovato morto in casa barista di appena 30 anni. Il giovane è stato ucciso da un malore, tanti ricordi postati sui social.

Trovato morto in casa barista di appena 30 anni

Sconcerto a Novara e dintorni per l’improvvisa scomparsa di un giovane di appena 30 anni, barista di professione. Si tratta di Mirko Martini, che nella frazione Vignale di Novara da qualche tempo gestiva il Caffè Maverick, un locale che funziona anche come piadineria, pizzeria e tabaccheria.

Sono stati i genitori a mettersi in allarme perché non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Preoccupati che gli fosse accaduto qualcosa, i familiari hanno raggiunto l’abitazione del giovane. E purtroppo hanno fatto la triste scoperta: Mirko giaceva senza vita nel proprio letto. Con ogniprobabilità era stato colpito da un malore che non gli aveva nemmeno lasciato il tempo di chiedere aiuto. I familiari hanno allora dato l’allarme alle forze dell’ordine per le procedure del caso. E’ molto probabile che il giudice ordini l’autopsia prima di restituire il corpo ai genitori.

LEGGI ANCHE: Allevatore di 23 anni trovato senza vita in un canale prosciugato

Tanti messaggi sui social

Numerosi i messaggi che sono stati postati come ricordo e saluto sui social. Per esempio, ecco il saluto di un’amica: «Ciao Mirko Martini, eri un ragazzo meraviglioso sarai sempre nei nostri cuori». E un altro amico aggiunge: «Ciao Mirko Martini riposa in pace mi mancherai tantissimo questo non e un addio e un arrivederci ora guidaci da lassù grande guerriero».

Il giovane ha lasciato la mamma Maura, il papà Andrea, la sorella Ylenia e altri parenti.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook