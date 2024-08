Trovato morto in casa l’erede dei Krumiri Rossi. Nicola Molghea aveva solo 58 anni: indagini in corso per scoprire le cause del decesso improvviso.

Trovato morto in casa l’erede dei Krumiri Rossi

E’ stato trovato morto nel proprio appartamento in via Alerami a Casale Monferrato l’erede di Krumiri Rossi, l’azienda che produce il famoso biscotto piemontese celebre in tutta Italia. Nicola Molghea aveva solo 58 anni ed era l’erede di Anna Maria Portinaro e Carlo Molghea, notissimi imprenditori titolari della celebre azienda.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto l’altra mattina. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, ma per Molghea non c’era più nulla da fare. In azione anche i carabinieri della compagnia di Casale Monferrato, nonché il medico legale.

Indiziato un malore improvviso

Nessun elemento farebbe pensare a violenza. Quindi con ogni probabilità il decesso sarebbe da attribuirsi a un improvviso malore che non gli ha nemmeno dato il tempo di chiedere aiuto. Il corpo è stata comunque messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Oltre ai genitori, Nicola Molghea ha lasciato anche un fratello.

Il sindaco di Casale, Emanuele Capra, ha commentato così il dramma sul suo profilo social. «Con profonda commozione esprimo a nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità casalese il più sincero cordoglio alla famiglia Molghea in questo momento di profondo dolore per la scomparsa del caro Nicola».

