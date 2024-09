Trovato senza vita il medico disperso da una settimana sul Monte Giove. Il professionista 58enne era caduto in un torrente durante un’escursione.

Trovato senza vita il medico disperso da una settimana sul Monte Giove

Lo stavano cercando da sabati scorso, 31 luglio. Si trattava di un medico di 58 anni della Svizzera tedesca che era in vacanza a Cannobio con la famiglia, e che non aveva dato più notizie di sé dopo essere partito per un’escursione nella zona del Monte Giove, in Ossola. Per tutto questo tempo, decine di operatori del Soccorso alpino, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine si sono alternati a cercarlo. Era anche stato usato un elicottero con rilevatore termico, ma senza esito alcuno.

Ieri, venerdì 6 settembre, la vicenda ha avuto il suo epilogo: il corpo senza vita del professionista di Berna è stato trovato da una pattuglia del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Domodossola.

Era caduto in un torrente

Secondo le prime ricostruzioni ipotizzate dai soccorritori, molto probabilmente l’uomo era caduto in un torrente, per cause ancora da accertare. La violenta pioggia dei giorni scorsi deve aver trascinato il corpo più a valle, fino al ritrovamento.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook