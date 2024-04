Trovato senza vita in casa: aveva soltanto 28 anni. Accertamenti ancora in corso, ma con ogni probabilità il giovane ha voluto mettere fine ai suoi problemi.

Trovato senza vita in casa: aveva soltanto 28 anni

Aveva soltanto 28 anni un giovane trovato senza vita nei giorni scorsi a Biella. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti previsti in questi casi, anche se non sembrano esserci grossi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto anticonservativo.

Protagonista di questo dramma, come riporta La Provincia di Biella, è un giovane di origine straniera che viveva in città ormai da tempo. ma che ultimamente stava attraversando un periodo di grande difficoltà da più punti di vista, non ultimo quello finanziario.

Di recente aveva dovuto affrontare due gravi lutti a distanza ravvicinata, l’ultimo era stato la morte della madre. Proprio per sostenere le spese delle esequie e del trasporto nel Paese di origine, come la donna avrebbe desiderato, pare che si fosse ritrovato in difficoltà economiche.

L’allarme del parente

A questo punto al 28enne, senza lavoro fisso, restava solo l’appoggio di un parente acquisito che vive e lavora fuori provincia, e che tornava a fargli visita regolarmente. Pare sia stato proprio lui, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con il 28enne, a dare l’allarme chiedendo a un vicino di controllare che stesse bene.

Sono state quindi allertate le forze dell’ordine e sul posto, in una via del centro di Biella, sono intervenute le volanti della questura, i vigili del fuoco e il 118. Quando sono entrati nell’appartamento, però, hanno scoperto che ormai era troppo tardi.

