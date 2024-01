Trovato un cadavere nelle acque del Lago Maggiore. Il corpo è rimasto immerso per settimane: indagini in corso per dargli un nome.

E’ rimasto nelle acque del Lago Maggiore per settimane. Il cadavere è stato scoperto ieri, domenica 14 gennaio, vicino a parco Cavallotti a Intra. Dalle prime abalisi, si tratta di un uomo sulla sessantina. Ma non è stato ancora possibile identificarlo anche perché in avanzato stato di decomposizione

Il corpo senza vita è stato notato da un passante in mattinata. Accortosi che si trattava di un uomo morto, ha subito contattato le forze dell’ordine.

Non si sa dove possa essere finito in acqua

Il luogo del ritrovamento, tra Verbania e Ghiffa, apre varie ipotesi sulla provenienza del corpo. Potrebbe essere stato spinto dalle correnti provenienti dalla sponda lombarda del Verbano oppure da nord, cioè da Cannobio.

Come è ancora sconosciuta l’identità, allo stesso modo non sono note le cause del decesso. A questo punto sono aperte tutte le ipotesi: una disgrazia, suicidio, e non si esclude neppure l’omicidio.

