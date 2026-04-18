Truffa del finto maresciallo: anziana raggirata e derubata di migliaia di euro. Nel mirino dei malviventi una pensionata che vive da sola.

Truffa del finto maresciallo: anziana raggirata e derubata di migliaia di euro

Ancora un raggiro ai danni di una persona anziana, questa volta a Vallanzengo, nel Biellese orientale, dove una donna è stata vittima della cosiddetta truffa del “finto maresciallo dei carabinieri”, un metodo purtroppo sempre più diffuso.

Secondo quanto ricostruito, un uomo ha contattato telefonicamente la vittima, un’anziana vedova e pensionata, facendole credere di essere un maresciallo dell’Arma. Con tono allarmante, le ha raccontato che il figlio era stato coinvolto in una rapina e si trovava in una situazione giudiziaria molto delicata. Per evitare conseguenze immediate, tra cui un possibile arresto, la donna avrebbe dovuto versare una somma di denaro come cauzione.

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Passa il “brigadiere” a ritirare i soldi

Il truffatore ha poi annunciato l’arrivo imminente di un presunto “brigadiere”, incaricato di ritirare il denaro direttamente a domicilio. Pocho dopo, un uomo si è effettivamente presentato alla porta dell’abitazione, confermando la versione fornita al telefono e convincendo definitivamente la vittima.

Senza sospettare l’inganno e preoccupata per la sorte del figlio, la donna ha consegnato una busta contenente alcune migliaia di euro. Solo successivamente si è resa conto di essere stata raggirata. Sono in corso accertamenti per cercare di risalire agli autori del raggiro. Nel frattempo, si rinnova l’invito a segnalare immediatamente qualsiasi richiesta sospetta e a contattare il numero di emergenza in caso di dubbi, evitando di consegnare denaro a sconosciuti.

Foto d’archivio

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