Ubriachi aggrediscono gli altri passeggeri sul treno Milano-Novara

Momenti di delirio su una carrozza di un treno interregionale partito da Milano e diretto a Novara. L’altro pomeriggio due pregiudicati (20 e 18 anni rispettivamente), entrambi ubriachi, hanno cominciato a dar fastidio agli altri passeggeri. Alla fine hanno cominciato a scagliare contro di loro oggetti vari, costringendoli ad alzarsi e a cercare rifugio in altre carrozze.

L’arresto a Rho

Scattato l’allarme alla polizia ferroviaria, il treno ha dovuto cambiare programma e arrestarsi alla stazione di Rho. I due ubriachi sono scesi dalla carrozza. E sul marciapiede a fianco del binario hanno anche provato ad aggredire pure gli agenti, ma alla fine sono stati bloccati e messi in condizione di non nuovere.

Nel frattempo erano scesi anche gli altri passeggeri aggrediti: per fortuna tra di loro non c’è stato nessun ferito. I due sono stati arrestati per la resistenza a pubblico ufficiale. Intanto sono anche stati denunciati per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti.

