Ubriaco al bar, lo riporta a casa il parroco

Si era ubriacato al bar, e i gestori non sapevano come fare per farlo tornare a casa. L’uomo era tranquillo e non dava fastidio, ma non poteva certo stare lì fino a che non gli fosse passata la sbronza. Così hanno contattato i carabinieri e spiegato la situazione. Si trattava di un 37enne di origine tunisina che è provvisoriamente ospitato in uno stabile di proprietà di una parrocchia nella zona di Cossato, nel Biellese orientale.

Verso la mezzanotte sono arrivati i carabinieri, ed è intanto arrivato anche il parroco “padrone di casa” del giovane. Che l’ha caricato in auto e ha provveduto a riportarlo a casa.Lo riportano i colleghi di Prima Biella.

