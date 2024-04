Ubriaco in strada non vuole abbassare la musica e insulta i carabinieri. Nei confronti del giovane è scattata la denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Barcollava in piena notte inb centro città ascoltando la musica. Era ubriaco in strada e non voleva saperne di abbassare il volume. L’altra notte un giovane biellese di circa 25 anni ha creato problemi.

Intorno alle 4 è stato infatti fermato per un controllo dai carabinieri, che lo hanno visto mentre camminava barcollando lungo corso Europa, ascoltando musica ad altissimo volume dal telefonino cellulare. Il ragazzo appariva visibilmente ubriaco.

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, quando i militari gli hanno intimato di abbassare il volume, il giovane ha rifiutato, continuando a disturbare. Era poco collaborativo e insofferente al controllo e mostrava un atteggiamento provocatorio nei confronti dei carabinieri. A un certo punto, anziché calmarsi, avrebbe anche iniziato a insultarli e a spintonarli.

Denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Alla fine i militari dell’Arma sono riusciti a bloccarlo e lo hanno accompagnato presso il comando, dove il 25enne ha continuato ad essere parecchio agitato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite.

