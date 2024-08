Uccide la ex moglie e il figlio disabile, poi si spara. Nuova tragedia familiare, le vittime avevano 67, 66 e 44 anni.

Uccide la ex moglie e il figlio disabile, poi si spara

Un operaio in pensione ha ucciso il figlio disabile e la moglie, e infine si è tolto la vita. I carabinieri hanno trovato i tre cadaveri nella casa in via Oberdan a Rivalta Bormida, nell’Alessandrino. Una nuova tragedia familiare avvenuta poco dopo quella di Collegno, dove un pensionato si è tolto la vita dopo aver ucciso la compagna a colpi di pistola.

Anche nel caso di Rivalta l’arma è stata una pistola, una calibro 22 detenuta legalmente dall’uomo. I protagonisti di questa triste vicenda sono Luciano Turco, 67 anni, Giuseppina Rocca, 66 anni e il figlio Daniel, 44enne, costretto su una carrozzina dal lontano 1998, a seguito a un incidente in moto.

Una tragedia nata dalla disperazione

Secondo quanto emerso da alcune testimonianze, l’uomo non aveva mai accettato la disabilità del figlio, preoccupato per lui e per la sua sorte via via che lui e la moglie invecchiavano. I due genitori si erano separati una ventina di anni fa, ma continuavano a frequentarsi soprattutto per mantenere i rapporti proprio con il figlio.

Come riportano i colleghi di Prima Alessandria, a fare la macabra scoperta nella mattinata di ieri, martedì 20 agosto 2024, è stato un parente. Poco dopo sul posto sono corsi i carabinieri per i rilievi e le prime indagini.

