Uccisa da un’auto che viaggiava a 212 orari: arrestato il conducente. Un tamponamento violentissimo è stato fatale a una 20enne.

Uccisa da un’auto che viaggiava a 212 orari: arrestato il conducente

Viaggiava a oltre 212 chilometri orari l’auto che, poco prima di Natale, ha tamponato violentemente una Fiat 500 sull’autostrada Asti-Cuneo, provocando la morte di Matilde Baldi, 20 anni. Per quell’incidente è stato arrestato Franco Vacchina, commerciante di pneumatici e conducente della Porsche coinvolta nello schianto.

La giovane si trovava in auto con la madre, Elvia, rimasta ferita al volto nell’impatto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la Fiat 500 sarebbe stata colpita da dietro a una velocità elevatissima, senza possibilità di scampo per la ragazza.

La decisione della procura

Il provvedimento restrittivo è stato emesso su richiesta della procura di Asti al termine della prima fase delle indagini, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dagli accertamenti è emerso che Vacchina avrebbe partecipato a una sorta di gara improvvisata con un’altra Porsche, partita dalle strade cittadine di Asti e proseguita lungo l’autostrada A33. La velocità della vettura al momento dell’impatto sarebbe stata stimata in 212,39 chilometri orari.

Nell’inchiesta risulta indagato anche il conducente della seconda Porsche, non coinvolta direttamente nello schianto. Inoltre, secondo l’accusa, nei giorni successivi all’incidente Vacchina avrebbe tentato di alterare o compromettere le prove, circostanza che ha contribuito alla decisione dell’autorità giudiziaria.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa degli sviluppi del procedimento. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità legate alla tragica morte di Matilde Baldi.

