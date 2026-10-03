Ultraleggero precipita e prende fuoco: grave un settantenne

Un uomo sulla settantina, italiano e residente a Novara, è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di oggi dopo essere precipitato con un ultraleggero a Vespolate, nel Novarese. Il velivolo era decollato poco prima dal campo volo Ulm Gianni Cerutti Fly.

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo ha perso quota ed è caduto in un campo a qualche chilometro dalla pista. Dopo l’impatto l’ultraleggero ha preso fuoco, rendendo particolarmente delicato l’intervento dei soccorritori.

Il pilota soccorso con gravi ustioni

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto serie, soprattutto a causa delle ustioni riportate nello schianto.

Dopo le prime cure, i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente con eliambulanza. Il ferito è stato portato al Cto di Torino, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

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Indagini sulle cause dell’incidente

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del velivolo, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari. Resta da chiarire che cosa abbia causato la caduta dell’ultraleggero pochi minuti dopo il decollo.

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non risultano coinvolte altre persone, mentre le condizioni del pilota restano gravi.

Foto redazione

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