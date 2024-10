Un piccolo centro del Biellese inventa la “multa morale”. A Sagliano Micca un foglio rosa avvisa gli automobilisti che hanno commesso un’infrazione, pregandoli di non rifarlo.

Ci sono amministrazioni comunali che, pensando alla sicurezza o al rispetto del codice della strada, attuano politiche repressive, anche per fare cassa in un momento in cui i trasferimenti dal Governo e dalle Regioni scarseggiano. Ma ce ne sono altre che, invece, optano per politiche educative prima che repressive, magari con iniziative originali. Come accade in questi giorni a Sagliano Micca, piccolo centro della Valle Cervo, dove l’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Blotto ha lanciato la cosiddetta “multa morale”. Lo riportano i colleghi di Prima Biella.

Si tratta in sintesi di un avviso bonario, che viene utilizzato in caso di violazioni di entità moderata. Il vigile non stacca la multa “vera”, ma si limita a lasciare all’automobilista un foglio di colore rosa che segnala l’infrazione. Con una frase: “Oggi lei ha risparmiato i soldi di una multa, ma per favore non lo faccia più”.

Non si va avanti all’infinito

Ovviamente, specificano gli amministratori, la cosa non andrà avanti all’infinito. Questa è una campagna di sensibilizzazione, per cui a un certo punto avrà esaurito il suo compito e si tornerà a staccare multe vere.

