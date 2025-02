Una città in lutto per Edoardo, morto a soli 17 anni. A Vercelli il funerale del giovane pallavolista. Quella che pareva una brutta influenza si è invece rivelata una patologia fatale.

Si celebra nella matinata di oggi, sabato 1 febbraio, il funerale di Edoardo Fiore il giovane di 17 anni che è morto a Vercelli dopo essere stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea. Lo studente aveva sintomi analoghi a quelli di un brutto attacco influenzale, ma sempre più forti. Per cui è stato deciso il ricovero. Ma nel giro di poco tempo la situazione è precipitata: il ragazzo è stato messo in terapia intensiva, ma alla fine è sopraggiunto il decesso.

Una tragedia che ha toccato tutta la città di Vercelli e il mondo del volley giovanile: Edo infatti era nella formazione Under 19 del Volley Vercelli. Tantissimi gli amici e i conoscenti che in questi giorni hanno lasciato un messaggio di ricordo o cordoglio sui social.

Il ricordo della società

«Oggi abbiamo perso un pezzo della nostra grande famiglia bianco-blu – questo il messaggio apparso sul profilo Facebook della società -. Il nostro Edo non ha portato a casa il risultato, questa partita era troppo grande per lui. Ci sono cose che non si vorrebbero mai dire. Non ci sono parole, possiamo solo stringerci ad Alessandra e Michele in questo momento di immensa tristezza. Dobbiamo farci forza tutti insieme e andare avanti per lui».

«Non ci sono parole giuste – commenta un’amica -, vi auguro di trovare conforto nei momenti felici che avete condiviso e nella certezza che chi amiamo non ci lascia mai davvero. sentite condoglianze a famigliari e amici».

Il funerale in cattedrale

Il funerale si celebra nella mattinata di oggi alle 10.30 nella cattedrale di Sant’Eusebio di Vercelli. Già nel pomeriggio di ieri tantissimi amici si sono stretti intorno ai familiari in occasione della recita del rosario. Edoardo Fiore ha lasciato il papà Michel, la mamma Alessandra e altri parenti.

