Uomo cade dalle scale e finisce all’ospedale con codice rosso. Forse il grave infortunio è stato provocato da una colluttazione: indagini aperte.

Giallo al Villaggio Sportivo a Biella, dove un uomo è grave dopo essere caduto dalle scale. Si sospetta che la caduta, avvenuta forse dopo una colluttazione, gli abbia provocato un’emorragia cerebrale battendo la testa.

Come riporta La Provincia di Biella, si tratta di un 52enne caduto dalle scale di un condominio in via Lazio. Ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Novara.

Coinvolto un altro uomo

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti delle volanti, che hanno trovato due uomini a terra: il cinquantaduenne e un altro uomo di 58 anni, anche lui contuso dopo la caduta di qualche metro. Da una prima ricostruzione, sembra che i due si trovassero nell’appartamento di una donna di 42 anni, dove sarebbe scoppiata una discussione, probabilmente per motivi di gelosia.

Indaga la polizia

Quando la donna, che doveva uscire per un appuntamento, li ha invitati a lasciare l’alloggio, i due hanno imboccato le scale, ma sono entrambi caduti. Resta da chiarire se la caduta sia stata accidentale o causata da una spinta reciproca.

Il cinquantottenne è stato ascoltato in questura per fornire spiegazioni sull’accaduto.

