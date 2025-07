Uomo investito da un treno alla stazione: traffico ferroviario bloccato. Dinamica ancora da ricostruire, non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario.

Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 30 lugloio, alla stazione ferroviaria di Tortona, nella provincia di Alessandri. Qui un uomo è stato travolto e ucciso da un treno sulla linea Ventimiglia-Milano, all’altezza del binario 3. Il macchinista si è trovato davanti l’uomo all’ultimo momento e non ha potuto frenare in tempo.

Per la vittima, di cui non sono ancora note le generalità, non c’è stato nulla da fare.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, la polizia scientifica, i vigili del fuoco e un mezzo di soccorso avanzato proveniente da Novi Ligure. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’accaduto: al momento non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario, ma la dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

A causa dell’investimento, la circolazione ferroviaria è stata interrotta in entrambe le direzioni, con pesanti disagi per i viaggiatori. Le operazioni di rilievo sono proseguite per parecchie ore, dopo di che il transito è lentamente tornato alla normalità.

