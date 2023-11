Uomo mezzo nudo tenta di rapinare una donna in strada. Un 45enne è stato arrestato, ecco come si è giustificato.

Uomo mezzo nudo tenta di rapinare una donna in strada

E’ comparso davanti al gip del tribunale di Novara un 45enne residente a Castelletto Ticino che la scorsa settimana è stato tratto in arresto per tentata rapina. Un tentativo portato avanti in modo del tutto originale: l’uomo era infatti sceso in strada mezzo nudo, con indossolo solo i pandaloni.

Voleva la borsetta

A stringergli le manette attorno ai polsi sono stati i carabinieri intervenuti perché l’uomo aveva bloccato per strada l’auto di una malcapitata e minacciato di picchiarla se non le avesse consegnato la borsetta.

Era in evidente stato di agitazione, uscito di casa mezzo nudo, solo con i pantaloni. Nella sua ricostruzione, il 45enne ha tentato di giustificarsi sostenendo di essere stato drogato («un amico svizzero mi ha dato da bere sostanze che mi hanno procurato allucinazioni»). Ma tale ricostruzione non ha però convinto il giudice per le indagini preliminari. Il quale ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

