Uomo morto sul camion rubato, indagati i poliziotti che lo inseguivano. La vittima aveva perso la vita cadendo dal veicolo. Una vicenda che sta facendo discutere.

Uomo morto sul camion rubato, indagati i poliziotti che lo inseguivano

Cinque agenti della polizia di Stato sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Aosta nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Davide Suvilla, deceduto la sera del 27 aprile a Châtillon mentre tentava di fuggire a bordo di un mezzo pesante rubato.

L’ipotesi di reato contestata è quella di omicidio colposo. Il provvedimento riguarda gli agenti di due pattuglie che stavano inseguendo il camion lungo la strada statale 26 dopo il furto del veicolo, avvenuto in località Champagne, nel territorio di Verrayes. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante la fuga l’uomo sarebbe precipitato dal camion, riportando ferite risultate mortali.

Coinvolti anche due complici

Nella vicenda sarebbero coinvolti anche due presunti complici di Suvilla, che viaggiavano su un’auto separata. La loro corsa si è conclusa sull’autostrada A5, nei pressi di Quincinetto, dove sono stati fermati dalla polizia. Gli arresti sono stati successivamente convalidati dal Tribunale di Ivrea.

Intanto, su incarico della procura valdostana, il medico legale Roberto Testi ha eseguito l’autopsia sul corpo della vittima. Dai primi accertamenti emergerebbe che il decesso sarebbe stato provocato da un grave trauma cranico e toracico. La relazione completa dell’esame autoptico verrà depositata entro sessanta giorni. All’esame hanno partecipato anche i consulenti tecnici nominati dai cinque poliziotti iscritti nel registro degli indagati.

Una vicenda che fa discutere

La decisione della procura aostana ha però sollevato un vespaio. Da molte parti si sostiene che è assurdo indagare dei poliziotti perché inseguono un camion rubato. Ovviamente occorrerà appurare con precisione la dinamica di quanto accaduto, e in particolare della caduta che è costata la vita a Suvilla.

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