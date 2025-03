Uomo scomparso al lago d’Orta, sospese le ricerche. Al momento si è fatto tutto il possibile per trovare l’agricoltore sparito nella zona di Pettenesco.

Uomo scomparso al lago d’Orta, sospese le ricerche

Dopo alcuni giorni di lavoro, si è deciso di sospendere le ricerche dell’uomo che è scomparso una decina di giorni fa nella zona del lago d’Orta. Si tratta di un agricoltore sessantenne, la sua auto è stata trovata a Pettenasco.

L’uomo si era allontanato da casa nella giornata di domenica 2 marzo, e da allora se ne sono perse le tracce. Si tratta di un uomo abitante nella valle Antigorio, che non ha più dato notizie di sé. Le ricerche si sono concentrate nella zona di Pettenasco, dove è stata scoperta la vettura dello scomparso. Di lui però, nessuna traccia.

La ricerca a Punta di Crabbia

In particolare, si è perlustrata in lungo e in largo la zona della di Punta di Crabbia, dove appunto è stata rinvenuta la sua auto con all’interno gli effetti personali. Sono stati impegnati nell’operazione i carabinieri della zona, i vigili del fuoco e altri operatori. Poi sono entrati in azione anche le unità di sommozzatori dei vigili del fuoco, appunto per perlustrare le acque del lago e cercare indizi utili al ritrovamento.

La decisione di sospendere

L’altro giorno è poi arrivata la decisione di sospenedere le ricerche, a meno che non emergano ulteriori particolari. A questo punto le ipotesi sono solo due: o si tratta di un allontanamento volontario, anche se non sembra realistico che poi l’uomo abbia abbandonato la propria auto. Oppure il sessantenna ha deciso di farla finita, anche se non si è ancora capito come e dove. Si spera che nei prossimi giorni possa emergere qualche indizio che metta le forze dell’ordine sulla buona strada per risolvere il caso.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook