Uomo scomparso al lago d’Orta: ricerche in corso

L’uomo si è allontanato da casa nella giornata di domenica 2 marzo, e da allora se ne sono perse le tracce. Si tratta di un sessantenne abitante nella valle Antigorio, che non dà più notizie di sé e per le sorti del quale si co0mincia a temere il peggio.

In queste ore le ricerche si sono concentrate nella zona di Pettenasco, dove è stata scoperta la vettura dello scomparso. Di lui però, nessuna traccia.

Ricerca in tutta la zona

In particolare, si sta perlustrando la zona della di Punta di Crabbia, dove appunto è stata rinvenuta la sua auto con all’interno gli effetti personali. Impegnati nell’operazione i carabinieri della zona, i vigili del fuoco e altri operatori. Nella giornata di oggi, martedì 4 marzo sono entrati in azione anche le unità di sommozzatori dei vigili del fuoco, appunto per perlustrare le acque del lago e cercare indizi utili al ritrovamento. Inutile dire che più il tempo passa, più si riducono le speranze di ritrovare l’uomo in vita. Anche se non è ovviamente escluso l’allontanamento volontario.

