Uomo travolto dal treno: dramma alla stazione di Vercelli. E’ accaduto nella serata di ieri, bloccata la linea Torino-Milano.

Uomo travolto dal treno: dramma alla stazione di Vercelli

Tragedia all’altezza della stazione di Vercelli: nella serata di ieri, domenica 12 gennaio, un uomo si è lanciato sui binari mentre stava arrivando un convoglio diretto verso Milano ed è rimasto ucciso sul colpo. Al momento non si conoscono ancora le generalità della vittima. Pochi dubbi invece sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

Il dramma è accaduto poco prima delle 21. Sul posto gli operatori del 118 e la polizia ferroviaria. Ma per il malcapitato non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato pressoché immediato.

LEGGI ANCHE: Altra tragedia sui binari: persona morta dopo essere stata travolta dal treno

Sospesa per due ore la circolazione dei treni

La circolazione è stata sospesa per circa due ore per permettere i necessari accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria, a seguito dell’investimento della persona. Tutti in ritardo nella tarda sertata i treni regionali sulla tratta Torino-Milano.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook