Altra tragedia sui binari: persona morta dopo essere stata travolta dal treno. Probabile il gesto volontario, ma non si esclude che possa essersi trattato di una disgrazia.

Solo nella giornata di sabato lungo la tratta ferroviaria Torino-Milano una persona era morta dopo essere stata investita da un convoglio nella zona della stazione di Torino Stura. Oggi, martedì 15 ottobre, un altro episodio analogo sempre in Piemonte. Questa volta la tragedia è avvenuta a Mocalieri, nel Torinese.

E’ accaduto nella mattinata: una persona è finita sulle rotaie proprio un istante prima che transitasse il treno in arrivo da Trofarello.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria e il personale del 118. Per la persona investita (la cui identità non è stata al momento resa nota) non c’era più nulla da fare. Secondo i primi rilievi, pare probabile che si sia trattato di un gesto volontario, ma non è del tutto esclusa la possibilità che si sia trattato di una disgrazia. Le indagini, anche sulla vita personale del vittima, dovrebbero chiarire questo aspetto.

Come riporta Prima Torino, il traffico ferroviario è stato temporaneamente interrotto per permettere le operazioni di soccorso e per i rilievi del caso, causando ritardi sulla linea. La circolazione era bloccata tra Moncalieri e Trofarello, sulla Torino-Savona e sulla Torino-Genova.

Foto d’archivio

