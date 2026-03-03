Ustionato dall’alcol, muore dopo un mese di agonia. Lutto nel mondo degli alpini per un pensionato di 77 anni.

Non ce l’ha fatta Aldo Bortoluz, 77 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente domestico avvenuto all’inizio di febbraio. Dopo un mese di ricovero in terapia intensiva al Cto di Torino, dove era stato trasferito per le importanti ustioni riportate, il suo cuore ha cessato di battere.

Bortoluz, residente con la moglie Santina in Stradale Torino, alla periferia di Chivasso, era stato colpito da un ritorno di fiamma mentre stava accendendo la stufa utilizzando dell’alcol. L’incidente gli aveva provocato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 30 per cento del corpo. Le condizioni erano apparse subito molto serie e, nonostante le cure dei medici, le complicazioni si sono rivelate troppo gravi. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Un alpino conosciuto e stimato

In città Aldo Bortoluz era conosciuto e stimato. Persona descritta da tutti come buona, onesta e sempre gentile, aveva lavorato per tutta la vita nel settore delle caldaie e degli impianti termici, iniziando fin da giovane alla ditta Tescaro di Chivasso.

Molto legato al territorio, era attivo nel gruppo alpini cittadino, di cui faceva parte anche del direttivo, e aveva partecipato alla corale “Città di Chivasso”, unendo all’impegno associativo la passione per il canto. Lascia la moglie Santina e la figlia Monica, con Cristian, oltre a tanti amici e conoscenti che in queste ore si stringono al dolore della famiglia per la scomparsa di una figura molto apprezzata nella comunità.

