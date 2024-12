Valanga in Valtournenche, otto persone coinvolte. Intervento in quota del Soccorso alpino, per fortuna c’è un solo ferito.

Valanga in Valtournenche, otto persone coinvolte

Intervento in quota nel pomeriggio di ieri, domenica 15 dicembre, da oparte del Soccorso alpino valdostano in seguito a una valanga sulla cascata Miriur des Glaces, a Valtournenche. Come riporta Aosta Sera, la slavina ha coinvolto un gruppo di otto persone, una delle quali è rimasta ferita. La massa di neve li ha investiti, ma per fortuna senza conseguenze drammatiche, e quasi tutti sono riusciti a tornare in una zona sicura in modo autonomo.

La persona ferita è stata immediatamente soccorsa, stabilizzata e quindi trasportata all’ospedale Parini di Aosta. La valanga ha inoltre seppellito tutto il materiale necessario per la discesa a valle, appartenente sia alla persona ferita che agli altri componenti del gruppo.

LEGGI ANCHE: Due alpinisti muoiono travolti da una valanga sulle Alpi svizzere

Il recupero del gruppo

Vista la presenza di sette persone rimaste sul posto e la necessità di ulteriore aiuto per raggiungere il fondovalle, sul posto è intervenuta anche una squadra della guardia di finanza di Cervinia per supportare le operazioni di soccorso che si sono concluse intorno alle 16.30, senza ulteriori complicazioni.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook