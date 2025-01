Valanga si stacca dal Monte Bianco e travolge un freerider. Si tratta di un 50enne tedesco: all’arrivo dei soccorsi in elicottero era già stato estratto dalla neve da altre persone sul luogo.

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 29 gennaio, sul colle del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco. All’arrivo dell’elicottero, con a bordo i tecnici del Soccorso alpino valdostano e il medico del 118, la persona coinvolta dal distacco era già stata estratta dalla neve da altri sciatori sul luogo. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

Si trattava di un freerider 50enne tedesco, che è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Aosta per gli accertamenti diagnostici e le cure del caso. Dai primi riscontri non fanno apparire gravi le sue condizioni.

Un morto in Alta Savoia

Da ricordare che l’altro giorno in Alta Savoia, nel comprensorio dei Grands Montets (Chamonix), i pisteurs della stazione hanno notato la caduta di una imponente valanga nel settore della Herse, in una zona fuori pista. Il distacco, che presentava un fronte di 400 metri e che ha proseguito per un chilometro, ha travolto uno sciatore, uccidendolo. Si tratta di un 55enne inglese. Peraltro, la parte di piste accanto alla zona del distacco era chiusa per l’elevato rischio di valanga.

