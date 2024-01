Valanga su una cascata fa precipitare un ghiacciatore. L’uomo è stato investito dalla massa di neve ed è finito all’ospedale.

Valanga su una cascata fa precipitare un ghiacciatore

Una valanga si è stacca e investe la cascata “Sentiero dei troll” investendo due ghiacciatori stranieri che stavano affrontando la parete. E’ accaduto l’altro giorno a Valnontey, in Valle d’Aosta. Uno dei due sportivi non è riuscito a tenersi appeso alla parete ghiacciata ed è precipitato.

E’ stato il compagno a dare l’allarme. L’uomo caduto è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano alla base dell’itinerario e traposrtato con l’elicottero all’ospedale di Aosta per le cure del caso.

Bonificata la base della parete

Per l’altro scalatore non c’è stato bisogno di cure sanitarie. I tecnici del Sav, allertati dai due coinvolti, hanno anche eseguito una bonifica alla base della parete, per escludere l’eventuale presenza di altre persone, che ha dato esito negativo. Per condurre il ferito a bordo dell’elicottero si è resa necessaria una manovra di verricellata con svincolo.

Una manovra dal contenuto tecnico, che richiede sincronia tra le tre figure chiave (il pilota, il tecnico in parete e lo specialista al verricello). La barella è vincolata alla parete e nella fase di recupero, per pochi secondi, l’elicottero risulta di conseguenza vincolato a sua volta alla parete.

Su Aosta Sera leggi “Valanga su una cascata in Valnontey, ferito un ghiacciatore”