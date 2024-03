Valsesia in lutto per Renzo Tosi, imprenditore e istruttore di sci. Se ne va una persona appassionata del territorio e della montagna.

Valsesia in lutto per Renzo Tosi, imprenditore e istruttore di sci

Cordoglio a Varallo e in tutta la Valsesia per la scomparsa di Renzo Tosi, personaggio conosciutissimo in tutta la zona. Storico imprenditore, aveva fondato con il fratello una prima azienda metalmeccanica in località Aniceti. Poi, assieme a Mario e Serafino Tosi, nel 1981 aveva acquistato la Minuteria Meccanica Valsesiana di Scopa.

Con il passare degli anni l’azienda fece registrare una continua crescita, imponendosi come una delle principali ditte dell’alta Valsesia.

La passione per la montagna

Renzo Tosi affiancò l’attività imprenditoriale con la passione per la montagna Valsesiana, e per lo sci. Alla fine degli anni Sessanta era stato presidente del Gruppo Camosci nell’ambito del Cai, facendo crescere la sezione giovanile.

E per tantissimi anni fu un apprezzato e conosciuto istruttore di sci, oltre che valido sportivo a sua volta.