Venditore di rose malmenato in strada dalla baby gang. L’uomo è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Venditore di rose malmenato in strada dalla baby gang

Picchiato da un gruppo di ragazzini un uomo che vendeva rose al semaforo di una strada di Ivrea. L’uomo è stato dimesso l’altro giorno dopo il ricovero nell’ospedale cittadino. Ad aggredirlo sarebbero stati dei ragazzini, dopo aver tentato di rubargli le rose. Probabilmente l’uomo si è difeso ed è nato un parapiglia, dove il venditore ha avuto la peggio, finendo a terra.

L’uomo, di origini pakistane, è conosciuto e benvoluto da tutti in città.

LEGGI ANCHE: Esasperati per le code al cantiere, rubano le batterie del semaforo

I soccorsi e le indagini

L’uomo è arrivato al pronto soccorso di Ivrea e in seguito dimesso con una prognosi di 30 giorni. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Ivrea. Come accennato, tutto lascia pensare che potrebbe essere l’ennesima azione violenta delle baby gang in città, che ha messo a segno l’ennesima bravata ai danni di un personaggio innocuo. Per ricostruire la dinamica dell’accaduto saranno fondamentali i video registrati dalle telecamere pubbliche e private in zona.

Foto d’archivio

Su Prima il Canavese leggi “Venditore di rose picchiato al semaforo”