Venerdì l’addio a Dario, morto annegato a soli 16 anni

Si preannuncia un momento di grande commozione e partecipazione l’ultimo saluto a Dario Cipullo, il giovane rugbista novarese di 16 anni la cui tragica scomparsa ha profondamente colpito la città e il mondo dello sport locale.

Il funerale sarà celebrato venerdì 2 gennaio alle 14.30 nella chiesa dei frati di San Nazzaro della Costa, a Novara. La sera precedente, giovedì 1 gennaio alle 20.30, è in programma la recita del rosario nella chiesa di Santa Rita, nel quartiere dove Dario viveva con i genitori, Davide e Lorena.

La tragedia dopo una serata con amici

La comunicazione delle esequie arriva a distanza di alcuni giorni dal ritrovamento del corpo del ragazzo, avvenuto domenica 21 dicembre nel canale Cavour, in zona Agognate. Un tragico epilogo che ha posto fine alle ricerche avviate dopo la sua scomparsa, avvenuta nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre.

Dario non era rientrato a casa dopo aver trascorso una serata con amici e compagni di squadra. Da quel momento il suo telefono risultava spento e ogni tentativo di contatto era stato vano. L’allarme lanciato dalla famiglia aveva fatto scattare un’imponente macchina dei soccorsi, con il coinvolgimento di forze dell’ordine, vigili del fuoco, Protezione civile e numerosi volontari, impegnati per ore nelle ricerche sul territorio.

Ha tentato di aggrapparsi

Sul fronte investigativo, le indagini proseguono sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Novara. L’autopsia ha stabilito che la causa del decesso è stata l’annegamento. Dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza finora esaminate, il ragazzo risulterebbe essere solo durante il tragitto documentato. Non solo: i medici avrebbero rilevato anche lievi lesioni sul corpo compatibili con il tentativo di aggrapparsi alle sponde di cemento e di trarsi fuori dal canale, elementi che confermerebbero la tragica dinamica dell’incidente.

Restano comunque in corso ulteriori accertamenti tecnici, oltre all’ascolto di testimoni e persone informate sui fatti, per ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita del giovane. Nel frattempo, la città si prepara a stringersi attorno alla famiglia per dare l’ultimo, commosso saluto a Dario.

