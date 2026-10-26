Cade in casa al quinto piano: donna soccorsa con l’autoscala a Vercelli

Intervento particolare l’altro pomeriggio a Vercelli, dove una donna rimasta ferita dopo una caduta in casa ha dovuto essere soccorsa con l’autoscala dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 14 in corso Salamano. La donna si trovava all’interno di un appartamento situato al quinto piano e, viste le condizioni e le difficoltà nel trasportarla attraverso le normali vie di accesso, è stato necessario organizzare il recupero dall’esterno dell’edificio.

In azione l’autoscala

Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Vercelli con l’autoscala. I soccorritori hanno raggiunto la finestra dell’abitazione utilizzando il cestello, predisponendo quindi una delicata operazione per trasferire la donna fino a terra in sicurezza.

Prima del recupero, l’infortunata è stata preparata e stabilizzata dal personale sanitario. È stata utilizzata anche una barella speciale, adatta a consentire il passaggio dalla finestra e il successivo trasporto attraverso il cestello dell’autoscala.

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Il trasferimento fino all’ambulanza

Una volta sistemata sulla barella, la donna è stata affidata ai vigili del fuoco, che l’hanno fatta scendere dal quinto piano fino al livello della strada. L’intervento ha richiesto particolare attenzione proprio per la necessità di operare dall’esterno dell’edificio.

Ad attendere l’infortunata a terra c’era il personale del 118. La donna è stata quindi trasferita sull’ambulanza, per essere sottoposta alle cure e agli accertamenti resi necessari dalla caduta avvenuta all’interno dell’abitazione.

Un intervento coordinato tra soccorritori

L’operazione si è conclusa grazie alla collaborazione tra vigili del fuoco e sanitari, che hanno gestito le diverse fasi del recupero. L’autoscala ha permesso di superare le difficoltà legate al quinto piano, evitando un trasporto più complesso attraverso scale o spazi interni.

Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni della donna. L’intervento si è comunque concluso con il trasferimento in ambulanza, dopo che la paziente era stata portata a terra senza ulteriori problemi.

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