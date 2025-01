Vercelli sotto choc: morto improvvisamente un ragazzo di 17 anni. Edoardo Fiore giocava a volley nella Under 19 della società cittadina.

La notizia è stata postata sulla pagina social della Volley Vercelli Asd e in breve ha fatto il giro della città. Edoardo Fiore, un ragazzo 17enne che militava in una delle squadre della società vercellese, è morto improvvisamente a seguito di un malore.

«Ci sono cose che non vorresti mai dire, notizie che non vorresti mai dare – scrivono gli amici del Volley Vercelli -. Ma la vita, purtroppo, è tanto bella, quanto maledettamente stronza. Purtroppo, oggi ci ha lasciato uno dei nostri ragazzi, oggi abbiamo perso un pezzo della nostra big family bianco-blu. Il nostro Edo Fiore non ha portato a casa il risultato, questa partita era troppo grande per lui e si è spento. Non ci sono parole, possiamo solo stringerci attorno ad Alessandra e Michele in questo momento di immensa tristezza. Dobbiamo farci forza tutti insieme e andare avanti per lui. Vola alto Edo, continua a fare il tifo per tutti noi. Ti vogliamo bene. La tua famiglia della pallavolo».

In tanti lo piangono

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, i commenti alla notizia sono numerosi e restituiscono l’immagine di un ragazzo molto conosciuto e amato. Un dolore davvero grande per tutta la comunità vercellese.

Come quello della sua ex insegnante: «Edo lasci un vuoto incolmabile. Sono stata la tua maestra per i 5 anni di primaria ma non abbiamo mai smesso di vederci e sentirci, ora sei un angelo veglia su tutti noi e dacci la forza di vivere anche per te. Alla tua mamma e papà non posso dire nulla perché non esistono parole per alleviare il loro dolore posso solo abbracciarli con tanto affetto«.

