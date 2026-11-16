Devastano le cappelle per rubare il rame: raid notturno al cimitero di Vespolate

Raid notturno al cimitero di Vespolate, nel Novarese, dove nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre i ladri hanno preso di mira almeno cinque o sei cappelle funerarie. L’obiettivo era impossessarsi degli oggetti in rame custoditi all’interno delle sepolture, in particolare alcuni pesanti vasi. Per riuscire a portare a termine il colpo, i malviventi hanno utilizzato anche una fiamma ossidrica. Un “lavoro” che riporta alla memoria il raid di settembre a Grignasco, quando ignoti malviventi scoperchiarono alcune cappelle per rubare il rame.

Un’incursione che ha lasciato dietro di sé una scia di danneggiamenti, con vetri mandati in frantumi, attrezzature rovesciate e tracce di bruciature sulle pareti. A raccontare quanto accaduto, sulle pagine de La Stampa, è stato uno dei concessionari dei loculi, che ha descritto un lavoro condotto con pazienza e senza essere disturbati, durante il quale i ladri avrebbero provocato anche un principio d’incendio.

La fiamma ossidrica e il rischio di un incendio

Per staccare gli oggetti metallici dalle strutture delle cappelle funerarie sarebbe stata utilizzata una fiamma ossidrica. Una circostanza testimoniata dalle tracce lasciate sulle pareti, dove sono rimasti evidenti segni di annerimento. All’interno di una delle cappelle è stato inoltre rinvenuto uno spesso strato di cenere sul pavimento, indizio di un incendio divampato durante le operazioni dei malviventi.

Secondo quanto riferito dal concessionario, a prendere fuoco sarebbero stati alcuni materiali in legno e plastica custoditi nella cappella e utilizzati per le periodiche operazioni di pulizia. Fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto le cappelle confinanti, evitando conseguenze ancora più pesanti. Il bilancio dell’incursione avrebbe quindi potuto essere ben più grave rispetto ai danni già riscontrati.

Vetri distrutti a martellate per entrare nelle cappelle

Per accedere all’interno delle sepolture, i ladri non si sono nemmeno preoccupati di scassinare le serrature delle porte. Hanno preferito mandare in frantumi a martellate le superfici vetrate, aprendosi così un varco per raggiungere gli oggetti metallici ritenuti di valore. Il rame, ricercato per il suo valore sul mercato dei metalli, sarebbe stato il principale obiettivo dell’incursione notturna.

Non sono state risparmiate neppure le attrezzature utilizzate dai familiari per raggiungere i loculi collocati più in alto. Le pesanti scalette munite di ruote sono state infatti rovesciate e danneggiate. Al valore degli oggetti sottratti si aggiunge dunque il costo dei danni provocati alle cappelle funerarie, con la necessità di ripristinare le vetrate e sistemare gli ambienti devastati dal passaggio dei ladri.

Foto d’archivio

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