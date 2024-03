Viaggiano lungo un tratto chiuso al traffico, finiscono travolti da una valanga. Tragedia sfiorata, le persone coinvolte sono state messe in salvo dal Soccorso alpino e vigili del fuoco.

Stavano percorrendo un tratto di strada che il sindaco aveva chiuso con un’ordinanza per via del rischio valanghe. E infatti sono stati travolti: una colonna di automezzi è finita bloccata da una massa di neve caduta nella zona del Colle della Maddalena, comune di Argentera, nel Cuneese.

L’evento ha coinvolto alcuni mezzi, tra cui uno spazzaneve. La valanga è scesa sul lato italiano, bloccando una serie di mezzi pesanti e furgoni sul lato a monte, verso il colle e il confine con la Francia.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto gli operatori del Soccorso alpino e speleologico piemontese assieme al Soccorso alpino della Guardia di finanza e i vigili del fuoco hanno raggiunto i conducenti a piedi e con gli sci da alpinismo e li hanno accompagnati verso valle attraverso la slavina abbandonando sul posto i mezzi. Tutti sono risultati illesi.

L’ira del sindaco: non dovevano passare di lì

«Al Colle della Maddalena abbiamo sfiorato la tragedia: la slavina avrebbe potuto non lasciar scampo a chi, nonostante l’ordinanza di divieto, si è avventurato a suo rischio e pericolo lungo la strada. Mettendo in pericolo tra l’alto anche i soccorritori che si sono prodigati per metterli in salvo».

Sono le parole del sindaco di Argentera, nonché deputato di Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro, riportate da TargatoCn: «Sono contenta che non sia accaduto l’irreparabile e che dopo diverse ore di lavoro i soccorritori siano riusciti a portare le persone che erano sui mezzi travolti dalla slavina, in un locale pubblico sito nel Comune, in salvo e al riparo. Ma non posso non ribadire che quei mezzi e quelle persone non dovevano trovarsi lì in quel momento».