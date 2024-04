Vince la medaglia d’oro di sci 5 mesi dopo aver ricevuto un rene dalla moglie. Una prova di impegno per lui, un grande esempio di generosità da parte della donna.

Paolo, un tempo un giovane ingegnere edile e appassionato sciatore nella provincia di Cuneo, si è trovato cinque mesi prima dei giochi in una situazione molto complessa, sotto dialisi a causa di una lunga malattia renale.

L’attesa per un trapianto sembrava un’eternità, considerando la scarsità di organi disponibili. La moglie, Giulia, non ha aspettato: si è subito offerta come donatrice di un rene per il marito. E lui ha vinto la medaglia d’oro…

E’ accaduto in occasione dei World Transplant Winter Games 2024, i Giochi mondiali invernali dei trapiantati, svoltisi a Bormio. Dove Paolo ha conquistato la medaglia d’oro nello sci, facendo emergere un trionfo ancora più significativo: quello della generosità di una moglie innamorata del proprio compagno.

L’intervento eseguito alle Molinette

Come riporta Prima Torino, l’intervento è stato eseguito nel reparto nefrologia dialisi e trapianti dell’ospedale Molinette di Torino. Grazie a un trattamento avanzato di “desensibilizzazione”, è stato possibile superare le differenze nel gruppo sanguigno tra donatore e ricevente, riducendo il rischio di rigetto e rendendo il trapianto possibile.

L’operazione è quindi stata eseguita con successo. Dopo l’intervento, Paolo e Giulia sono stati ricoverati nell’unità semintensiva della nefrologia.

Il recupero rapidissimo

Ma l’impatto del trapianto è stato molto più profondo di quanto previsto. In soli cinque mesi, Paolo ha partecipato e vinto due manches di slalom gigante, superando atleti provenienti da Austria e Croazia. La partecipazione a una competizione del genere richiede una vasta gamma di abilità fisiche e mentali, tutte dimostrate in modo straordinario da Paolo.

