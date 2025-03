Violento incendio in centro a Novara: palazzo evacuato. Le fiamme si sono sviluppate dove si stanno facendo lavori di manutenzione al tetto.

Violento incendio in centro a Novara: palazzo evacuato

In fiamme il tetto di un palazzo in centro a Novara: è accaduto ieri, con i vigili del fuoco in azione in via Daniele Ranzoni. Come riportano i colleghi del Corriere di Novara, in un palazzo al civico 5-7, durante l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione al tetto, si è sviluppato un incendio. Lo stabile è stato evacuato per consentire ai vigili del fuoco le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Alla fine il fuoco è stato arginato e spento, e fortunatamente non ci sono né feriti, né intossicati.

Le fiamme nel corso dei lavori

Secondo quanto risulta dalle prime indagini, in quel palazzo erano al lavoro alcuni operai, intenti a realizzare un intervento di impermeabilizzazione. Non è ancora chiaro quello che è accaduto: fatto sta che, probabilmente a partire da qualche apparecchio, il fuoco è partito ed è divampato nel sottotetto. Gli operai hanno subito lanciato l’allarme, mettendosi in salve quando era evidente che non avrebbero potuto fare nulla.

