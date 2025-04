Violento schianto frontale, entrambi i conducenti prigionieri delle lamiere. LE FOTO

Violento schianto frontale, entrambi i conducenti prigionieri delle lamiere. A Buronzo intervento dei vigili del fuoco, degli operatori del 118 e dei carabinieri.

Due auto distrutte e due persone ricoverate al pronto soccorso dopo essere state estratte dalle lamiere. E’ il bilancio di un violento scontro frontale accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 aprile, lungo la strada provinciale 03 nel territorio di Buronzo, nel Vercellese.

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuto una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Vercelli insieme a un’altra volontaria di Santhià. L’impatto è avvenuto sopra il ponte del torrente Cervo: i vigili hanno trovato due auto accartocciate dopo l’impatto.

I conducenti estratti dagli abitacoli

All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco gli occupanti erano ancora dentro le rispettive vetture, e sono state necessarie tecniche di primo soccorso sanitario (in collaborazione con i sanitari del 118) per estricare in sicurezza i due malcapitati. I quali poi sono stati trasportati al pronto soccorso. In seguito si provvedeva alla messa in sicurezza dell’area.

Presenti sul posto per l’intervento anche i sanitari di Santhià e una pattuglia dei carabinieri di Buronzo per gestire il traffico e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. I due conducenti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Andrea” di Vercelli.

