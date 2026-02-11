Benzinaio preso a testate e derubato di 3mila euro. Quattro uomini a processo con l’accusa di rapina in concorso.

Benzinaio preso a testate e derubato di 3mila euro

Lo avrebbero colpito con violenza, facendolo cadere a terra, per poi impossessarsi dell’incasso della giornata. A distanza di alcuni anni dai fatti, quattro uomini sono finiti a processo con l’accusa di rapina in concorso. L’episodio risale a qualche tempo fa e si era verificato in un distributore di carburante situato al confine tra Biellese e Valsesia.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cossato, il gruppo avrebbe agito insieme. Due di loro sarebbero arrivati alla stazione di servizio a bordo di una Smart, entrambi a volto scoperto. Dopo una breve discussione con il titolare, uno dei due sarebbe sceso dall’auto e avrebbe colpito il benzinaio con un pugno e una violenta testata al volto, un’aggressione che lo ha fatto rovinare a terra.

La rapina da 3mila euro

Subito dopo, l’uomo avrebbe infilato le mani nelle tasche della vittima, impossessandosi di circa 3mila euro in contanti, somma che rappresentava l’incasso della giornata. Il benzinaio, 60 anni, riportò un trauma giudicato guaribile in 15 giorni.

Le indagini avviate nell’immediatezza dei fatti hanno permesso ai militari di risalire ai presunti responsabili anche grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada e nei pressi dell’impianto. Elementi che avrebbero consentito di identificare i quattro uomini (i due protagonista dell’assalto e altri due complici) oggi imputati davanti al tribunale.

Gli accusati hanno un’età compresa tra i 34 e i 39 anni e, stando a quanto emerso, non avrebbero precedenti penali. Sarà ora il processo a chiarire ruoli e responsabilità nell’assalto al distributore, un episodio che aveva destato preoccupazione in un’area di confine tra due province e riportato l’attenzione sul tema della sicurezza per le attività commerciali isolate.

Foto d’archivio

