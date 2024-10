Vuole buttarsi dal ponte della tangenziale. Una donna è stata trattenuta da alcuni automobilisti di passaggio.

Vuole buttarsi dal ponte della tangenziale

Momenti di grande paura nel primo pomeriggio di ieri, domenica 20 ottobre, a Biella. Una donna di 44 anni ha tentato di buttarsi dal ponte della tangenziale. E’ stata bloccata da alcuni automobilisti di passaggio.

Il fatto è avvenuto verso le ore 13. Appena scattato il sistema d’allarme, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine ei sanigari del 118. La donna è stata poi pportata in ospedale per essere tranquillizzata e per le cure del caso.

Gli sportelli di aiuto

Vale la pena di ribadire ancora una volta un’informazione fondamentale: quale aiuto e dove, nel territorio biellese, possono ricevere le persone che, per svariati motivi, si trovano in una condizione di crisi suicidaria e pensano alla propria morte come soluzione per fuggire dalla loro sofferenza. Clicca QUI.

Il team multi-professionale della struttura complessa di psichiatria dell’Asl Biella è sempre attivo, ai centri di salute mentale di Biella e di Cossato, per fornire aiuto a chi attraversa una condizione di crisi suicidaria e a coloro che hanno perduto familiari o conoscenti per suicidio, così come per coloro che possono esserne stati testimoni.

Foto d’archivio

