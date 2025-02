Vuole buttarsi dal viadotto dopo una delusione d’amore: salvato dalla polizia. Gli agenti si sono insospettiti dopo aver visto un’auto abbandonata sul raccordo autostradale.

Un uomo è stato saòvato da una pattuglia di poliziotti quando stava per buttarsi da un cavalcavia. E’ accaduto nei giorni scorsi a Fossano, in provincia di Cuneo, quando una pattuglia della sottosezione Polizia stradale di Mondovì impegnata in un normale servizio di vigilanza stradale, ha notato un’autovettura in sosta in una piazzola del raccordo autostradale di Fossano.

Gli agenti si sono avvicinati e hanno constatato che la vettura era chiusa a chiave. E hanno notato che sul sedile anteriore destro c’erano un portafogli e di un pacchetto di sigarette.

Un uomo disperato

Gli agenti ispezionavano quindi il tratto di strada: e a distanza di una sessantina di metri hanno notato un uomo seduto sul ciglio del viadotto, già oltre le barriere di protezione e in stato di evidente agitazione. L’uomo, come riportano i colleghi di Prima Cuneo, spiegava quindi agli operatori la sua intenzione di buttarsi di sotto a seguito di una delusione sentimentale.

Ma gli agenti, distraendolo con il dialogo, sono riusciti a raggiungerlo. E dopo averlo cinturato con le braccia per evitarne la caduta nel vuoto, lo hanno riportato sul piano stradale. Successivamente veniva affidato al personale medico del 118 che provvedeva al suo trasporto all’ospedale di Savigliano.

