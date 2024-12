A Gattinara il parco per i cani diventa una vera palestra. Lo sguinzagliatoio si arricchisce con attrezzature di agility per gli amici a quattro zampe.

A Gattinara il parco per i cani diventa una vera palestra

Lo sguinzagliatoio di via Dante Alighieri a Gattinara diventa anche “palestra” per Fido. Non solo un terreno recintato dove far correre i propri animali a quattro zampe, quindi, ma anche un’area in far fare “ginnastica” al proprio beniamino.

«Quest’area riservata ai cani è sempre molto frequentata – afferma il vicesindaco Daniele Baglione -. Per questo abbiamo pensato di renderla migliore posando alcune installazioni di agility, come dei saliscendi, dei paletti per lo slalom, dei cerchi per saltare al loro interno. Oltre a liberarli dai guinzagli, quindi, ora i proprietari dei cagnolini potranno far sfogare la loro esuberanza e stimolare la loro intelligenza facendoli cimentare in varie attività».

LEGGI ANCHE: Cani in passerella a Gattinara: le foto al Pity Dog

Un’area sempre più accogliente

Oltre a questo, però, sono stati effettuati i lavori per dotare l’area di una fontanella dell’acqua: «Sappiamo bene che quando i nostri animali si scatenano hanno anche bisogno di dissetarsi e reidratarsi – aggiunge Baglione -. Così abbiamo deciso di installare un erogatore, in modo che i proprietari non debbano necessariamente portare le bottigliette da casa».

Quello offerto con lo sguinzagliatoio di via Dante è un servizio importante per chi possiede un cane. E’ però fondamentale che venga utilizzato nel modo giusto: «Ci auguriamo che chi lo frequenta si comporti in modo civile, anzitutto raccogliendo le deiezioni dei propri animali, perché lo sguinzagliatoio non è il luogo dove portare i cani a fare i bisogni, ed è indispensabile rispettare chi verrà dopo di noi, comportandosi in modo educato»

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook