A Gattinara record di auto non revisionate: “beccata” quasi una al giorno

Revisione auto, questa sconosciuta. Da gennaio a maggio sono stati ben 141 i verbali stilati dalla polizia municipale di Gattinara a causa dell’inadempimento degli obbligatori controlli periodici del mezzo. E’ la voce più importante di un ipotetico bilancio delle infrazioni stradali stilato dal corpo di polizia municipale gattinarese.

«Questo in particolare, come era già stato rilevato nei mesi scorsi, è un risultato importante – sottolinea il comandante uscente Stefano Sarcià -, perché c’è chi magari si è dimenticato di sottoporre il mezzo alle verifiche periodiche, e con il nostro aiuto ha avuto modo di regolarizzare la propria situazione evitando spiacevoli inconvenienti».

Non sono, chiaramente, gli unici tentativi di beccare i “furbetti”: oltre ai soliti controlli, a Varallo sono in vigore da 4 anni delle telecamere in grado di verificare revisione e assicurazione.

Non solo la revisione

Non pochi sono anche coloro che circolano senza assicurazione. Due al mese gli accertamenti, sempre da gennaio a maggio. Altro importante dato è quello relativo ai parcheggi. Sono 100 le multe comminate ad automobilisti che hanno lasciato il proprio mezzo in un’area di sosta senza indicare bene l’ora di arrivo. Sono state 58 le sanzioni, quindi in media quasi 10 verbali al mese, per chi lascia l’auto dove in realtà ci sono i divieti di sosta.

Non mancano gli “smemorati” che lasciano l’auto nelle aree di carico e scarico o in zone di mercato (oltre una quarantina). E c’è poi qualcuno che viaggia lasciando a casa la patente. In definitiva i dati riguardano 53 notifiche amministrative, 35 giudiziarie e 194 accertamenti anagrafici. «È stato fatto molto – conclude Sarcià – e ringrazio anche i colleghi per l’impegno profuso».

