A Gattinara riapre la locanda Villa Cavalleri: trovato il nuovo gestore

Sta per riaprire con una nuova proprietà e una nuova gestione il ristorante Villa Cavalleri di Gattinara. La nota locanda gattinarese è stata affidata un professionista esperto nel settore, proveniente da una famiglia dedita da moltissimi anni alla ristorazione: Alessandro Russo, figlio dei titolari del ristorante “Maiori” situato all’imbocco del ponte tra Gattinara e Romagnano.

«Mia nonna è stata la prima a dedicarsi alla cucina professionale, ma sono stati i miei genitori ad aprire il primo locale a Maiori, sulla Costiera Amalfitana – racconta il nuovo titolare di Villa Cavalleri -. Dopo alcuni anni hanno deciso di trasferirsi in Valsesia, aprendo dapprima il ristorante “La Bussola” di Grignasco, spostato poi a Borgosesia, prima di aprire il ristorante pizzeria al ponte di Romagnano. Io ho iniziato a dar loro una mano 27 anni fa, nel 1997, quando avevo 10 anni, aiutandoli a sistemare il locale tornando da scuola, per poi affiancarli definitivamente».

La ricerca dei collaboratori

Ora Alessandro Russo affronterà la nuova esperienza con un suo staff di collaboratori.

«Abbiamo già individuato e a breve confermeremo i loro contratti, in modo da essere pronti nel più breve tempo possibile – conferma il ristoratore -. La nostra intenzione è di aprire al massimo entro la fine del mese, perché i locali non necessitano di molti interventi, ma solo di piccoli aggiustamenti per quanto riguarda il ristorante, nel quale intendo proporre piatti della zona uniti a quelli della tradizione campana, in una sorta di fusione di esperienze d’eccellenza. Rilevare Villa Cavalleri è stata un’occasione giunta al momento giusto, anche se in realtà già al momento del precedente bando d’appalto avevo intenzione di partecipare, ma non ero riuscito a preparare tutti i documenti in tempo».

Una locanda prestigiosa

Il locale era stato perciò rilevato da Luciano Salvadego, il quale solo poco tempo fa ha deciso di ritirarsi dal lavoro dopo lunghi anni alla conduzione di locali cittadini ed esportando la propria esperienza nella cucina locale anche ben oltre i confini nazionali. L’esercizio pubblico, che possiede anche cinque camere da affittare ed è di proprietà della cantina sociale che vi ha all’interno la sede, era stato dato in comodato d’uso alla Comunità collinare ereditato, dopo il suo scioglimento, dal Comune.

«Questo locale rappresenta esattamente ciò che desideravo, con il ristorante e le cinque camere, che mi permettono di poter accogliere alcuni ospiti – spiega Russo -. La formula sarà quella del pernottamento con colazione e, su richiesta, anche la mezza pensione».

L’impronta di Luciano Salvadego

In occasione del suo pensionamento, Luciano Salvadego ha ricevuto un riconoscimento da parte del Comune di Gattinara, per il suo impegno nella promozione del territorio.

«Salvadego ha portato a Villa Cavalleri l’esperienza di una vita intera dedicata al mondo della ristorazione e per questo abbiamo ritenuto giusto ringraziarlo – afferma il vicesindaco Daniele Baglione – Ora siamo pronti ad accogliere il nuovo titolare, al quale auguriamo tutte le fortune possibili. Villa Cavalleri è uno dei punti di eccellenza della città, in cui oltre a preparare ottimi piatti tradizionali si fa anche accoglienza e per noi è importante che la città offra ai nostri ospiti la migliore accoglienza possibile».

