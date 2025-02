A Gattinara sono partiti i lavori per la nuova moschea. Iniziativa dell’Associazione culturale islamica che ha lanciato una raccolta fondi.

Prosegue e raggiunge quota di 1.630 euro (l’obiettivo è di arrivare a 5000) la raccolta di fondi sulla piattaforma Gofundme per la realizzazione di una moschea a Gattinara. L’iniziativa è partita dall’Associazione culturale islamica cittadina per dotare i fedeli di una nuova sede. La moschea troverà posto all’interno di un capannone situato in via Faglia che, dopo essere stato acquisito è ora in fase di ristrutturazione.

«I lavori sono iniziati a novembre e procedono mentre continuiamo a svolgere le nostre attività nei locali di piazza Molino – spiegano i responsabili dell’associazione -. Lo spostamento non sarà immediato, ma al completamento delle opere potremo avere un luogo accogliente e funzionale per tutte le esigenze delle persone che frequentano l’attuale sede e per le nuove che vorranno aggiungersi. Coloro che si stanno impegnando per portarla a termine sono persone comuni animate dalla fede e dalla volontà di fare del bene».

Nuove attività in vista

L’associazione culturale islamica ha intenzione di ampliare gli spazi a sua disposizione per organizzare nuove attività e raggiungere un maggior numero di persone, con particolare attenzione al futuro delle nuove generazioni.

«Le donazioni – affermano i referenti del sodalizio – permetteranno di costruire le sale di preghiera per uomini e donne; installare un sistema di riscaldamento, rendendo la moschea accogliente anche nei mesi più freddi. E poi creare spazi dedicati all’istruzione e all’incontro, dove i più giovani potranno studiare e gli adulti partecipare a lezioni e momenti di riflessione; garantire servizi essenziali, come bagni, aree per le abluzioni e ingressi accessibili a tutti».

«Con il cuore pieno di gratitudine, desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno già contribuito generosamente all’acquisto della nostra moschea – si legge nella pagina di Gofundme – Grazie alle donazioni, siamo riusciti a compiere un passo fondamentale verso la realizzazione di un luogo sacro per la nostra comunità».

