Una moschea a Gattinara: la comunità islamica avvia raccolta di fondi. Acquisito un capannone in disuso, a breve partiranno i lavori di ristrutturazione.

Una moschea a Gattinara: la comunità islamica avvia raccolta di fondi

Dopo dieci anni, l’associazione culturale islamica di Gattinara intende cambiare sede per ampliare le attività e accogliere nuove famiglie in un ambiente più confortevole e adeguato alle esigenze della comunità.

«Abbiamo deciso di affrontare l’acquisto di uno stabile in via Faglia in modo da non dover più pagare un affitto, ma anche per avere spazi più consoni alle nostre esigenze – spiega Mohamed El Khattabi, presidente dell’associazione nata nel marzo del 2014 -. Abbiamo avviato una raccolta di fondi sulla piattaforma Gofundme. La compravendita è già stata scritta e entro metà del mese di luglio dovremo saldare al vecchio proprietario l’importo dovuto».

LEGGI ANCHE: Lettura Corano: le migliori in Italia sono due ragazze di Crevacuore

I lavori in programma

Una volta ratificato l’acquisto, si dovrà ristrutturare il capannone. Ci sarà da rifare il pavimento, sistemare le pareti, gli infissi e anche l’area esterna. «Però nel nuovo locale potremo riunirci per i nostri incontri e dare ai nostri bambini uno spazio adeguato in cui giocare e insegnare loro la lingua araba. Abbiamo due classi che si ritrovano il sabato e la domenica, ma nello spazio attuale di circa 70 metri quadrati abbiamo delle difficoltà».

Nell’attuale sede di piazza Molino si ritrovano i musulmani di Gattinara, ma anche dei paesi vicini, perché gli altri luoghi di raduno più vicini si trovano solo a Borgosesia o Borgomanero.

Una quarantina di famiglie coinvolte nel progetto

«In totale siamo circa una trentina di famiglie gattinaresi e una decina provenienti da altri luoghi – precisa El Khattabi -. Cerchiamo di aumentare sempre le presenze, proponendo diverse iniziative, come le gite per i bambini, ed è nostra intenzione organizzare una squadra dei piccoli. Vogliamo aumentare le attività dei bambini, dato che nella nuova sede avremo anche uno spazio aperto. Puntiamo molto sul futuro delle nuove generazioni».

Il presidente tiene a sottolineare che le porte della loro sede sono aperte a tutti.

«Il nostro locale è accessibile a chiunque voglia venire a conoscere le nostre attività – conferma El Khattabi -. Quando tutto sarà pronto, faremo un’inaugurazione a cui saranno tutti invitati, come abbiamo fatto per la prima sede, a cui hanno partecipato i rappresentanti del Comune, delle forze dell’ordine, ma anche persone comuni».