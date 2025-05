A Gattinara tornata la connessione Internet dopo giorni di blackout. Non è la prima volta che la zona rimane isolata dalla rete. Disagi anche in farmacia con il sistema delle ricette elettroniche.

Per almeno una settimana ampie zone di Gattinara hanno dovuto fare i conti con le connessioni in tilt. In particolare si parla di corso Garibaldi e via limitrofe. Documenti che non partono e non arrivano, mancati aggiornamenti professionali, impossibilità di spedire e ricevere comunicazioni (magari prioritarie), commesse che saltano. Sono solo alcuni dei disagi che i gattinaresi di questa parte della città hanno dovuto affrontare.

La ricevitoria situata sulla strada era costretta a dire ai clienti a rivolgersi altrove. In corso Garibaldi inoltre c’è una farmacia: essendo entrato in vigore il sistema delle ricette elettroniche (collegato ad Internet) i disagi sono in questo caso di particolare gravità. Alla fine la situazione è stata risolta nella giornata di giovedì.

Da un mese Internet a singhiozzo

Non è la prima volta tuttavia che i commercianti e gli abitanti della zona hanno dovuto fare i conti con una linea Internet a singhiozzo. Da un mese infatti si verificano interruzioni e ripristini, fino a quando il collegamento è saltato del tutto.

Poi evidentemente il problema è stato individuato e risolto. In via definitiva, si augurano tutti.

