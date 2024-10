A Gattinara va di moda il neroazzurro: Inter club punta ai 200 soci. E’ un’associazione nata da pochi anni ma che si sta facendo conoscere e raccoglie molte adesioni.

A Gattinara va di moda il neroazzurro: Inter club punta ai 200 soci

L’Inter club di Gattinara continua a crescere ed ora punta ai 200 iscritti. Nato solo da pochi anni, il sodalizio si sta diffondendo a macchia d’olio in città e nelle realtà limitrofe.

«Oggi siamo a 150 iscritti e per noi è già un ottimo obiettivo raggiunto – mette in luce Fabio Risiglione, presidente del club -. Prossimamente però l’intenzione è di arrivare a quota duecento. Faremo un banchetto al mercato di Borgosesia per farci conoscere. Oltre alla sede abbiamo sempre la possibilità di contare su servizi pullman che ci portano periodicamente allo stadio».

Un anno ricco di attività

In effetti quest’anno è stato ricco di attività. «Ci siamo fatti conoscere con un banchetto a Luva – precisa il referente- e nel corso di questi mesi con la nostra nuova sede abbiamo avuto la possibilità di accogliere sempre più persone».

Il 2024 infatti è stato particolare per il club: tra le altre cose, è stato infatti aperto il loro “quartier generale” realizzato proprio dai volontari. «L’affitto è impegnativo a livello economico e così ogni mese ci ritroviamo per una cena sociale che ci consente di ammortizzare le spese della sede. Siamo comunque nel complesso soddisfatti di questi locali per ritrovarci».

Risiglione rivolge un grande ringraziamento ai volontari: «Un sincero “grazie” va a tutti i ragazzi che collaborano e consentono di portare avanti le attività. Senza di loro non riusciremmo a raggiungere i nostri obiettivi».

Nuovo consiglio direttivo

Da ricordare che di recente è stato rinnovato il consiglio direttivo del club. Confermato Risiglione, il suo vice è Fabrizio Del Frate, Carmelo Quinto come segretario ed Edoardo Cagna tesoriere. Ed ora si pensa al futuro.

«Stiamo già pensando alla cena natalizia che organizziamo ogni anno ed è l’occasione di ritrovarci e magari conoscere anche un tassello in più sulla storia della nostra beneamata squadra attraverso qualche particolare ospite. Vedremo come organizzarci- conclude Risiglione -. Non appena avremo i dettagli sarà nostra cura avvertire i nostri tesserati». Se qualcuno volesse avvicinarsi al club potrà rivolgersi al gruppo attraverso i canali sulle piattaforme social.

