A Lenta fine settimana di festa patronale: tanta musica, cene e divertimento. Il paese celebra la ricorrenza di Sant’Olimpo con tanti eventi targati Pro loco.

Da domani, venerdì 14 giugno, e sino a domenica 16 a Lenta è in programma la festa patronale di Sant’Olimpio. Definito il programma allestito dalla Pro loco.

Domani si inizia alle 20.30 con ritrovo in oratorio di San Pietro per la messa, mentre alle 19.30 il piazzale dell’amicizia presso la Pro loco di Lenta ospiterà la festa in piazza con cena e dalle 21.30 Dj Fazza e Comix con schiuma party.

Sabato invece ritrovo alle 18 nel piazzale della chiesa parrocchiale per il concerto dei Music Travel di Arborio. Alle 19.30 il piazzale dell’Amicizia ospiterà la festa in piazza con cena e dalle 22 serata musicale con Discoinferno.

Domenica arriva anche i madonnari

Ricca la giornata di domenica 16 giugno che si aprirà alle 9 in chiesa parrocchiale con la messa. Dalle 10 via Roma ospiterà “Sulle orme dei madonnari”: in via Roma saranno infatti all’opera madonnari e altri artisti, un workshop gratuito con l’associazione Madonnari Rodomonte Gonzaga. Sarà allestito anche il mercatino di prodotti artigianli e a chilemtro zero.

Nel pomeriggio, alle 14.30 inizieranno le visite gratuite al Castello Monastero e alla Pieve. Alle 16 ritrovo al castello per la partenza del corteo storico con gli sbandieratori del “Palio Borgo Torretta”, i vincitori del palio di Asti. Previsto uno spettacolo finale al campo sportivo “La Pieve”.

Alle 17.30 poi la pieve di Santo Stefano ospiterà l’evento musicale “Gioco delle coppie” con Festival Gaudete 2024 che propone il “Duo Papifleur”. Infine alle 19.30 nel piazzale dell’amicizia la Pro loco di Lenta ospiterà la festa in piazza con cena e dalle 21.30 serata musicale con Echo.

Sabato prossimo c’è il “Lenta beach volley”

Previsto poi per sabato 22 giugno alle 11 al campo sportivo il “Lenta beach party”: torneo di beer volley, street food e chiringuito a seguire Dj set. Per informazioni contattare L’Olimpia al 351.814.91.20, la Pro loco festa in piazza per prenotazioni tavoli ai numeri 333.99.95.578, 347.15.05.049, 335.52.46.681. Per il Lenta beach party chiamare il numero 347.47.36.461.

