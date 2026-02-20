L’Acli di Gattinara ricorda l’amico “Marietto” Pegoraro. L’uomo aveva 88 anni, il funerale si celebra sabato mattina.

L’Acli di Gattinara ricorda l’amico “Marietto” Pegoraro

La comunità di Gattinara piange la scomparsa di Mario Pegoraro, per gli amici semplicemente “Marietto”. Aveva 88 anni ed è mancato ieri, giovedì 19 febbraio,all’affetto dei suoi cari, lasciando un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità e tra gli amici dell’Acli cittadina.

A darne il triste annuncio sono la moglie Giuliana, i figli Daniele, Fabio con Rita, Giuseppe e famiglia, gli adorati nipoti Samuele e Giulia, insieme a cognati, nipoti e parenti tutti. Il rosario sarà recitato nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio, alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro.

I funerali saranno celebrati domani alle 10.30, sempre nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara, con successivo accompagnamento al tempio crematorio.

Il ricordo del circolo Acli

Ma oltre al dolore dei familiari, è forte anche quello degli amici dell’Acli di Gattinara, che in queste ore hanno voluto ricordarlo con parole cariche di affetto. «Ci ha lasciati anche “Marietto” – scrive il presidente Giuliano Bugnolo –. È sempre stato un fedele frequentatore del Bar del Circolo, anche nei periodi peggiori e più bui. Lui c’era sempre».

Un’immagine che tanti conservano nitida nella memoria: l’arrivo con il suo inseparabile Ape 50, il passo tranquillo, il solito tavolino accanto alla colonna. «Era il suo – raccontano con un sorriso – e guai a non liberarlo quando arrivava. Scherzo naturalmente». Perché Marietto era questo: una presenza discreta ma costante, capace di rendere familiare ogni giornata.

Un amico per tutti

Persona colta e disponibile, pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno, ha rappresentato per molti un punto di riferimento, un volto amico con cui condividere una chiacchierata, un consiglio, un momento di leggerezza. La sua presenza, sottolineano dall’Acli, «ha lasciato un’impronta luminosa nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo».

Il presidente Bugnolo ha voluto esprimere personalmente le più sentite condoglianze alla moglie Giuliana e ai figli Daniele, Fabio con Rita, Giuseppe e a tutta la famiglia: «Un grande abbraccio di cuore. Vi auguriamo forza e serenità per affrontare questo momento difficile».

